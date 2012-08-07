Суд дозволив проводити акцію "Україна проти Януковича" в Боярці

Як йдеться в переданному УНІАН повідомленні Об’єднаної опозиції «Батьківщина», Київський апеляційний адміністративний суд скасував постанову суду першої інстанції, яка забороняла встановлення в місті Боярка двох інформаційних наметів для проведення акції «Україна проти Януковича».

Нагадаємо, виконавчий комітет Боярської міськради, намагаючись перешкодити збору підписів проти Президента України Віктора Януковича, звернувся до суду. Київський окружний адміністративний суд заборонив Об’єднаній опозиції «Батьківщина» встановлювати в Боярці інформаційні намети для збору підписів і приєднання до судового позову проти Президента в рамках акції «Україна проти Януковича». Але Боярська організації ВО «Батьківщина» подала апеляцію на цю постанову.

Апеляційний суд узяв до уваги аргументи місцевого осередку ВО «Батьківщина», на які не зважив суд першої інстанції. Так, на спірному майданчику в Боярці вже розміщено інформаційні намети інших політичних партій. Крім того, ВО «Батьківщина» раніше встановлювала намети в зазначених місцях, жодним чином не порушуючи стан громадського порядку. «Саме по собі проведення мирної акції на вулицях не є свідченням того, що права, свободи та інтереси мешканців міста будуть порушені», – зазначається в постанові Апеляційного суду.