ЦВК назвала поіменно перших зареєстрованих мажоритарників

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на засіданні ЦВК.

Зокрема, зареєстровано 44 мажоритарника, яких висунули 15 політичних сил.

Крім того, зареєстровано 183 мажоритарника, які є самовисуванцями.

Серед них діючий народний депутат від Партії регіонів, екс-генпрокурор Святослав Піскун (округ 63, Житомирська область), екс-«бютівець» Сергій Міщенко (98-й округ, Київська область), депутат від НУ-НС Тарас Стецьків (117-й округ, Львівська область), народний депутат Костянтин Жеваго (150-й округ, Полтавська область), екс-губернатор Тернопільщини Юрій Чижмар (167-й округ, Тернопільська область), Олександр Слободян (187-й округ, Хмельницька область), народний депутат від "БЮТ-Батьківщини" Павло Костенко (200-й округ, Черкаська область), Леонід Каденюк (204-й округ, Чернівецька область), Ігор Рибаков (207-й округ, Чернігівська область); юрист Тетяна Монтян (212-й округ, Київ) Тарас Чорновіл (212-й округ, Київ), Олесь Довгий (214-й округ, Київ), Галина Герега (215-й округ, Київ), Алла Шлапак (221-й округ, Київ).