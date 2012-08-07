Адвокат: Мельниченка заманили до Італії хитрощами

«Думаю, це була спецоперація СБУ та італійських спецслужб. Його затримали відразу після приземлення літака, тобто італійці знали про приліт саме цим рейсом з Вашингтона, і були готові «упакувати» його біля трапа. СБУ могла представити Миколу як терориста № 1, і ця легенда спрацювала», - розповів захисник "Сегодня".

За словами Неділька, Мельниченко перебуває в нормальних умовах, тортур і заборонених методів вибивання показань не застосовують.

В Україні Мельниченку інкримінують три статті КК - розголошення держтаємниці, що спричинило тяжкі наслідки, підробка документів та перевищення службових повноважень. Начальник відділу зі зв'язків зі ЗМІ Генпрокуратури Юрій Бойченко заявив, що ГПУ в справу Мельниченка поки не втручається, оскільки ще не визначено її правовий статус, і він знаходиться за кордоном. А в СБУ неофіційно говорять: «За що боровся, на те й напоровся - торгував направо і наліво своїми записами, думаючи, що залишиться безкарним».

Нагадаємо, в понеділок відбулося засідання суду, на якому Мельниченко заявив, що в Україні є загроза його життю, і попросив не приймати рішення про екстрадицію. У мін'юсту Італії є 10 днів, щоб визначитися, повернути екс-майора на батьківщину або відпустити. Як уточнив український захисник Мельниченка Павло Сичов, в Італії у Миколи теж є адвокати: «За їх запитом ми вислали ряд документів, що свідчать про те, що повернення небезпечно. Справу розглядатиме суддя-жінка ».