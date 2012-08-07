Рух «Чесно»: «правильних» депутатів у ВР лишилося лише двоє

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції з нагоди початку роботи «ЧЕСНОметра» заявили учасники руху.

Вони повідомили, що до списку доброчесних за ці два тижні потрапив Василь Деревляний («БЮТ-Батьківщина»).

«Наша мета наразі – почати дискусію у суспільстві навколо підзвітності влади» - зазначила представник громадської організації "ЦентрUA" Тетяна Пеклун і підкреслила, що аналіз руху «не зовсім досконалий».

Представник громадської організації "ЦентрUA" Вадим Гудима відзначив, що після презентації результатів їхнього дослідження 28 народних депутатів відреагували на результати перевірки, зокрема, надали додаткову інформацію.

Натомість було виявлено ще 2 недоброчесних депутатів - М.Томенка та О.Гудиму. Як відзначили у «Чесно», М.Томенко повідомив руху, що іноді порушував принцип особистого голосування в парламенті, а у О.Гудими подальший аналіз виявив порушення у вигляді перевищення ліміту витрат на перельоти, закріпленого у кошторисі Верховної Ради України.

В.Гудима також зазначив, що наразі 87 парламентаріїв не відповідають критерію «Відсутність порушень прав і свобод людини». Проте за два тижні роботи моніторингу по цьому критерію оцінку народному депутату з фракції НУ-НС Роману Зваричу було змінено на позитивну.

Наразі, за результатами моніторингу, 270 народних депутатів не відповідають критерію «Непричетність до корупційних дій». Зокрема, з часу оприлюднення перших результатів досліджень за перевищення норми витрат на авіаперельоти порушниками визнано було ще 72 народних депутати.

Водночас, зазначив В.Гудима, за ці два тижні 30 депутатів опублікували свої декларації про доходи і майно у різний спосіб. У підсумку «ЧЕСНОметр» містить 97 декларацій народних депутатів.

В.Гудима також відзначив, що позитивну оцінку за критерієм "Участь у засіданнях парламенту та роботі комітетів" за цей час отримали, зокрема, Оксана Білозір (НУ-НС), Ігор Зварич (Партія регіонів) та Василь Черній (Блок Литвина).

Водночас наразі 424 партаментарія порушують конституційну вимогу щодо особистого голосування, повідомив В.Гудима. Зокрема, Степан Давимука та Олексій Логвиненко («БЮТ-Батьківщина»), Тарас Стецьків та Юрій Гримчак (НУ-НС) повідомили руху «Чесно», що голосували за інших народних депутатів. Водночас прес-служби спікера ВР Володимира Литвина, першого заступника голови ВР Адама Мартинюка та Ігоря Шарова (Блок Литвина) відмовилися надавати коментар з цього приводу, відзначили у «Чесно».

Як повідомляв УНІАН, 23 липня під час оголошення результатів моніторингу діяльності народних депутатів ВР VІ скликання громадянський рух "Чесно" повідомив, що критеріям доброчесності відповідають лише троє депутатів - Микола Томенко, Олександр Гудима («БЮТ-Батьківщина») і Володимир Лановий (фракція НУ-НС, став депутатом лише в червні 2012 року).