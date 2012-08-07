Суд звільнив мера Александровська, якого судять за хабар, під підписку

Ленінський районний суд Луганська на засіданні 6 серпня ухвалив рішення про звільнення з-під варти під підписку про невиїзд мера Александровська, якого обвинувачують в отриманні 130 тис. грн хабара.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокуратури Луганської області Олександр Зайцев.

За його словами, суд не погодився з думкою слідчого у кримінальній справі проти мера.

«Слідчий вважав, і досі так вважає, що мер Александровська може втекти від слідства, якщо його відпустити під підписку. Але суд цього разу порахував, що є підстави зняти арешт», - сказав О.Зайцев.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня в будівлі Александровської міськради (адміністративна територія Луганська) було затримано трьох чиновників, серед яких мер міста, під час отримання хабара в сумі близько 130 тис. грн. За даними СБУ, вони вимагали хабар за надання земельних ділянок. Було порушено кримінальну справу.

15 травня мер Александровська, депутат і секретар міськради були затримані, а 18 травня Ленінський райсуд ухвалив рішення про арешт мера Александровська.

24 травня і 25 травня Ленінський районний суд звільнив з-під варти секретаря і депутата міської ради Александровська під заставу. Слідство у справі продовжується.