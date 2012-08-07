Власенко заявляє, що Тимошенко можуть вивезти з лікарні вже сьогодні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Харківською лікарнею заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Він наголосив, що, за його даними, вивезення відбудеться найближчим часом, можливо, сьогодні.

«Із джерел в СБУ і в Генпрокуратурі ми отримали абсолютно чітку інформацію, що найближчим часом, можливо, сьогодні, Юлію Тимошенко силоміць вивезуть з лікарні «Укрзалізниця», - сказав С.Власенко.

За його словами, це буде зроблено всупереч всім рекомендаціям німецьких та українських лікарів для того, щоб «притягнути Ю.Тимошенко на судове засідання» і отримати другий вирок екс-прем’єру до розгляду справи Ю.Тимошенко у Європейському суді з прав людини.

С.Власенко зазначив, що сьогодні зранку у невідомому напрямку з лікарні «Укрзалізниці» була вивезена співкамерниця Ю.Тимошенко.

С.Власенко наголосив, що сьогодні екс-прем’єр написала заяву на ім’я генпрокурора України і керівника Качанівської виправної колонії з проханням підтвердити чи спростувати інформації про можливе вивезення, а в разі вивезення - повідомити, куди планується вивезти екс-прем’єра, а також із проханням пояснити, чому не забезпечуються рекомендації лікарів щодо лікування протягом 8 тижнів без створення штучних стресових ситуацій.

Відповідаючи на запитання про те, чи народні депутати планують блокувати вивезення Ю.Тимошенко з лікарні, С.Власенко сказав: «Ми розглядаємо різні варіанти».