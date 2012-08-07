У лікарні Тимошенко обладнали кімнату відеоконференцій

18:46, 07 серпня 2012
Політика
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У ЦКЛ «Укрзалізниця», де лікується екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, обладнали кімнату для проведення відеоконференцій.

Кімната відеконференцій за 30 метрів від палати Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, журналістам представили дане обладнане приміщення головний лікар лікарні Михайло Афанасьєв, заступник начальника управління ДПтС у Харківській області Андрій Лапинський та член громадської ради при управлінні ДПтС у Харківській області Григорій Мар’яновський.

За словами М.Афанасьєва, у кімнаті, обладнаній за матеріальної допомоги Південної залізниці, встановлено найсучасніше телекомунікаційне обладнання. Зокрема, у кімнаті встановлені медичне ліжко, три столи з мікрофонами для комунікації і комп’ютера, плазмовий телевізор, міксерський пульт звукорежисера, виносний мікрофон, відеокамери.

Кімната для відеоконференцій розміщена на відстані 30-35 м від палати Ю.Тимошенко.

Головний лікар підкреслив, що медзаклад обслуговує потужний Інтернет-провайдер, який постачає сигнал швидкістю 4 мегабіт на секунду і «2 мегабіт на секунди залишається для відеоконференцій».

М.Афанасьєв зазначив, що медзаклад спонукала до обладнання цієї кімнати необхідність «ущільнення» спілкування з лікуючими лікарями Ю.Тимошенко Берлінської клініки «Шаріте».

«Нас підштовхнуло до обладнання цієї кімнати ситуація, коли 30 числа приїхали сюди німецькі медики, колеги з клініки «Шаріте». Попередній їх візит був 19 днів до того, дуже короткий. Ми з ними говорили, що давайте якось ущільнимо наше спілкування, налагодимо телемедичні зв’язки, щоб ви більш чітко контролювали лікувальний процес і керували ним. У цей період ми звернулися за допомогою до Південної залізниці для оснащення цього кабінету технікою і він був тоді зроблений за півтора дня, мабуть», - сказав М.Афанасьєв. Він зазначив, що кабінет за призначенням поки не використовувався.

М.Афанасьєв наголосив, що кімната може використовуватися як для проведення в медичних цілях, так і для проведення немедичних відеоконференцій.

«Принципи технічно однакові в будь-яких ситуаціях – чи то медичних, чи то немедичних», - зазначив головний лікар.

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