У лікарні Тимошенко обладнали кімнату відеоконференцій

Як передає кореспондент УНІАН, журналістам представили дане обладнане приміщення головний лікар лікарні Михайло Афанасьєв, заступник начальника управління ДПтС у Харківській області Андрій Лапинський та член громадської ради при управлінні ДПтС у Харківській області Григорій Мар’яновський.

За словами М.Афанасьєва, у кімнаті, обладнаній за матеріальної допомоги Південної залізниці, встановлено найсучасніше телекомунікаційне обладнання. Зокрема, у кімнаті встановлені медичне ліжко, три столи з мікрофонами для комунікації і комп’ютера, плазмовий телевізор, міксерський пульт звукорежисера, виносний мікрофон, відеокамери.

Кімната для відеоконференцій розміщена на відстані 30-35 м від палати Ю.Тимошенко.

Головний лікар підкреслив, що медзаклад обслуговує потужний Інтернет-провайдер, який постачає сигнал швидкістю 4 мегабіт на секунду і «2 мегабіт на секунди залишається для відеоконференцій».

М.Афанасьєв зазначив, що медзаклад спонукала до обладнання цієї кімнати необхідність «ущільнення» спілкування з лікуючими лікарями Ю.Тимошенко Берлінської клініки «Шаріте».

«Нас підштовхнуло до обладнання цієї кімнати ситуація, коли 30 числа приїхали сюди німецькі медики, колеги з клініки «Шаріте». Попередній їх візит був 19 днів до того, дуже короткий. Ми з ними говорили, що давайте якось ущільнимо наше спілкування, налагодимо телемедичні зв’язки, щоб ви більш чітко контролювали лікувальний процес і керували ним. У цей період ми звернулися за допомогою до Південної залізниці для оснащення цього кабінету технікою і він був тоді зроблений за півтора дня, мабуть», - сказав М.Афанасьєв. Він зазначив, що кабінет за призначенням поки не використовувався.

М.Афанасьєв наголосив, що кімната може використовуватися як для проведення в медичних цілях, так і для проведення немедичних відеоконференцій.

«Принципи технічно однакові в будь-яких ситуаціях – чи то медичних, чи то немедичних», - зазначив головний лікар.