ЗМІ: «Стару гвардію» зі списку опозиції викреслила сама Тимошенко

Як повідомило одине із джерел в опозиції, на яке посилається «Обозреватель», Юлія Тимошенко готує звернення до однопартійців з офіційною версією пояснення того факту, що не всі гідні представники ВО "Батьківщина" потрапили у виборчий список партії.

За інформацією джерела, кожна кандидатура списку обговорювалася Турчиновим з Юлією Тимошенко особисто, про що Турчинов повідомив своєму найближчому оточенню. Обговорення проводилося за 5 днів до з'їзду опозиції і тривало близько трьох годин. При цьому ряд прізвищ Тимошенко викреслила власноруч з тих чи інших причин.

Як стверджує джерело, Володимир Філенко особисто був викреслений зі списку через систематичного зловживання алкогольними напоями. У свою чергу, Гарегін Арутюнов випав з прохідної частини списку через те, що, за словами джерела, дозволив собі всю ніч відпочивати в ресторані "Срібло" в компанії молодих дівчат під час найтяжчих для Тимошенко днів винесення вироку Печерським судом.

«Євген Шаго та Антоніна Болюра були виключені з прохідної частини списку за те, що, перебуваючи на волі і маючи депутатський мандат, займають занадто пасивну позицію», - говорить джерело в опозиції.

Не заслужив через свою пасивність прохідного місця в списку і Андрій Шкіль, який, на думку Тимошенко, перестав бути символом українського національного руху.

Джерело відзначило, що Юрій Гримчак не потрапив в прохідну частину списку, так як, на думку Турчинова, домовився з діючою владою, про що свідчить очевидна відсутність будь-якої активності з розслідування кримінальної справи щодо використання димових шашок у сесійній залі парламенту.

Сергій Міщенко не потрапляє в Раду через голосування за призначення генерального прокурора Віктора Пшонки, про що, як запевнило джерело, не забула Тимошенко.

Валерій Іващенко був виключений зі списку, оскільки, незважаючи на очевидні репресії проти Юлії Тимошенко та замовний характер справ, в суді заявив про свою можливу помилку при підписанні плану санації держпідприємства "Феодосійський судномеханічний завод".

«Еліна Шишкіна потрапила в непрохідну частину списку через непотрібність, оскільки в даний час і в осяжному майбутньому від її батька в Конституційному Суді нічого не залежить, а давати депутатський мандат на 5 років за умови, що повноваження судді КСУ закінчуються через два роки, для опозиції зараз занадто велика розкіш», - зазначило джерело.