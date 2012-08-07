Головлікар не знає, коли до Тимошенко приїдуть її німецькі лікарі

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Афанасьєв сказав журналістам на брифінгу під час презентації приміщення для проведення відеоконференцій у ЦКЛ «Укрзалізниці».

«На сьогоднішній день ми не володіємо інформацією, коли найближчий візит німецьких лікарів», - сказав М.Афанасьєв.

Він наголосив, що найчастіше дізнається про приїзд лікуючих лікарів Ю.Тимошенко із засобів масової інформації. «Ми частіше за все дізнаємося пізніше, ніж ви. Я дізнаюся про це із засобів масової інформації, з Інтернету», - сказав М.Афанасьєв.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня до ЦКЛ «Укрзалізниці» приїздили голова правління клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, а також лікарі «Шаріте» Лутці Хармс і Аннет Райсхауер. Німецькі фахівці заявили, що проситимуть керівництво Міністерства охорони здоров’я України надати Ю.Тимошенко 8 тижнів спокою для забезпечення ефективного лікування у харківській лікарні.