Колесніченко називає мудрим рішення Януковича

«Особисто я дуже задоволений і задоволений тим, що Президент України підписав Закон «Про засади державної мовної політики». Це мудре і дуже зважене рішення», - сказав депутат, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

За твердженням парламентарія, ухвалення закону є виконанням Партією регіонів своїх зобов'язань перед виборцями. «Крім того, мовний закон забезпечує захист прав людини і реалізує зобов'язання України перед Радою Європи в галузі гуманітарної політики», - сказав він.

За словами В.Колесніченка, Партія регіонів неодноразово закликала експертне співтовариство і своїх опонентів до обговорення мовної політики. «Ми ніколи не ховалася від діалогу. Навпаки, ми щодня впродовж останніх місяців пропонували відкриту дискусію у пошуках компромісу у всіх шарах суспільства, в частині виконання мовної політики. Тому я задоволений, що сьогодні Президент вкотре виступив як справжній керівник держави і запропонував продовжити цей діалог. Безумовно, Партія регіонів візьме в ньому участь», - сказав він.

Парламентарій ще раз відзначив, що закон про мови гарантує те, що єдиною державною мовою в Україні залишається українська. «І лише в місцях компактного проживання національних меншин дається право використовувати разом із державною регіональну мову», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 серпня, В.Янукович підписав ухвалений Верховною Радою Закон "Про засади державної мовної політики".

При цьому Президент дав доручення «щодо вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні».

Зокрема, В.Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову до 13 серпня 2012 року створити робочу групу із залученням громадськості, відомих діячів освіти, науки і мистецтв, провідних фахівців із мовних питань для розробки і внесення системних пропозицій з вдосконалення законодавства щодо порядку застосування мов в Україні.

Також до 27 серпня 2012 року доручено забезпечити невідкладну розробку із залученням цієї робочої групи і затвердження Державної програми всебічного розвитку і функціонування української мови.