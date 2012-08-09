Колесніченко називає мудрим рішення Януковича
Народний депутат від Партії регіонів, один із авторів мовного закону Вадим Колесніченко називає «мудрим» рішення Президента Віктора Януковича підписати Закон «Про засади державної мовної політики».
«Особисто я дуже задоволений і задоволений тим, що Президент України підписав Закон «Про засади державної мовної політики». Це мудре і дуже зважене рішення», - сказав депутат, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.
За твердженням парламентарія, ухвалення закону є виконанням Партією регіонів своїх зобов'язань перед виборцями. «Крім того, мовний закон забезпечує захист прав людини і реалізує зобов'язання України перед Радою Європи в галузі гуманітарної політики», - сказав він.
За словами В.Колесніченка, Партія регіонів неодноразово закликала експертне співтовариство і своїх опонентів до обговорення мовної політики. «Ми ніколи не ховалася від діалогу. Навпаки, ми щодня впродовж останніх місяців пропонували відкриту дискусію у пошуках компромісу у всіх шарах суспільства, в частині виконання мовної політики. Тому я задоволений, що сьогодні Президент вкотре виступив як справжній керівник держави і запропонував продовжити цей діалог. Безумовно, Партія регіонів візьме в ньому участь», - сказав він.
Парламентарій ще раз відзначив, що закон про мови гарантує те, що єдиною державною мовою в Україні залишається українська. «І лише в місцях компактного проживання національних меншин дається право використовувати разом із державною регіональну мову», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 серпня, В.Янукович підписав ухвалений Верховною Радою Закон "Про засади державної мовної політики".
При цьому Президент дав доручення «щодо вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні».
Зокрема, В.Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову до 13 серпня 2012 року створити робочу групу із залученням громадськості, відомих діячів освіти, науки і мистецтв, провідних фахівців із мовних питань для розробки і внесення системних пропозицій з вдосконалення законодавства щодо порядку застосування мов в Україні.
Також до 27 серпня 2012 року доручено забезпечити невідкладну розробку із залученням цієї робочої групи і затвердження Державної програми всебічного розвитку і функціонування української мови.