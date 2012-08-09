Голова Житомирської облради вітає мовний закон

На цьому наголосив голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН підписання даного закону Президентом України.

Й.Запаловський також повідомив, що вітає підписання Президентом Закону і вважає, що це «ще один крок влади назустріч людям».

Голова Житомирської облради переконаний, що ”новий закон про засади мовної політики у нашій державі, незважаючи на гострі дискусії в суспільстві, є дуже толерантним і абсолютно не суперечить нормам Європейської хартії регіональних мов або мовам національних меншин".

Й.Запаловський підкреслив також, що "Житомирщина, як і багато інших областей України – багатонаціональна, але досі жодних міжетнічних, міжконфесійних конфліктів не виникало. Я впевнений, що й надалі ми житимемо толерантно і розумітимемо одне одного з півслова. Бо нас об’єднує спільне бажання – розбудувати добробут кожної територіальної громади”.

Водночас він сказав, "що органи влади, органи місцевого самоврядування області робитимуть все від них залежне, щоб забезпечити розвиток і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя та вільний розвиток та використання російської, польської, інших регіональних мов, а також мов міжнародного спілкування".

“Від цього залежатиме добра моральна атмосфера у нашому спільному домі”,- додав Й.Запаловський.

***

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менше 10% жителів говорять цією мовою.

Президент України підписав закон 8 серпня.