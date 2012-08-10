Комсомольці розповіли, як літали над Бандерштатом і як їх потім били

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН перший секретар ЦК ЛКСМУ, член президії ЦК КПУ Олександр Присяжнюк.

За його словами, коли “ми почали активно працювати, доносити до людей ситуацію, яка склалася в країні, то відчуваємо сьогодні, що це не зовсім подобається як діючій владі, так і представникам націоналістичних угруповань”. Він зазначив, що перший напад стався в місті Коростишеві Житомирської області, під час якого троє активістів постраждало і в них травми середньої тяжкості. О.Присяжнюк зазначив, що другий напад було скоєно на представників комсомольської організації - братів Кононовичів - під час їхньої акції. За його словами, вони організували інформаційну кампанію, пролетівши на аероплані над фестивалем “Бандерштат –2012” і “скинувши туди порядку 10 тисяч агітаційних листівок, де засуджували роль націоналістів в період Великої Вітчизняної війни”.

О.Присяжнюк вважає, що проти своїх опонентів діє “з однієї сторони - влада через бездіяльність міліції, котра не виїжджає на місце події, а з іншої сторони - націоналістичні структури, які знову повертаються до своїх старих методів і застосовують силовий режим тиску і впливу на своїх політичних опонентів, в даному випадку – на комсомол України”. Він зазначив, що за подіями в Коростишеві сьогодні вже порушена кримінальна справа проти нападників.

Член бюро ЦК Ленінського комсомолу України Михайло Кононович зазначив, що на Волині проходив “профашистський фестиваль” “Бандерштат–2012” , де “звучали такі гасла як “Україна для українців”, “Українці - титульна нація”. За його словами, для нього як представника білоруської нацменшини, ці гасла є образливими, оскільки виходить, що він, за його словами, “недолюдина”.

М.Кононович повідомив, що була подана заявка на проведення 3 серпня цього року акції “Стоп неофашизм”, проте влада заборонила її проведення. Він зазначив, що вони все ж хотіли протистояти проведенню фестивалю і “вирішили поширювати інформацію за допомогою аерошута - над територією фестивалю розкидали листівки, де розміщені зображення Шухевича, Гітлера, Бандери і написано, що вони побратими та однодумці”.

Перший секретар Волинського обкому ЛКСМУ Олександр Кононович, продовжуючи розповідь, зазначив, що коли вони разом з братом - Михайлом Кононовичем та ще одним активістом, провівши акцію, поверталися додому і недалеко від Луцька “нам перегородив дорогу автомобіль і з нього вискочило” п’ять людей, котрі були у формі “охоронців фестивалю і без пояснення причин стали бити автомобіль, в якому ми були”. За його словами, ніхто з активістів не постраждав, оскільки “водій нашого автомобіля не зупинив його, а почав маневрувати”. М.Кононович зазначив, що ”бітами було побите лобове скло, була вирвана ручка з дверей”. За його словами, на телефонний виклик міліція не прореагувала. Він наголосив, що їм вдалося вирватися, але “пілота аерошута, котрий був на іншому автомобілі, побили жорстоко”. В той же час додав, що “на жаль, ця людина боїться фізичної розправи і не хоче навіть звертатися в травмпункт, бо, мабуть, він боїться за своє життя”.

М.Кононович каже, що нібито, охоронці фестивалю приїхали на автомобілі, до якого має відношення “один з кандидатів в депутати від об’єднаної опозиції”

На запитання УНІАН, чи не вважають вони, що, по суті, спровокували конфлікт, втрутившись у проведення заходу, організовано їхніми опонентами, учасники прес-конференції заявили, що це не так. О.Кононович вважає, що “провокацією є проведення фашистських фестивалів”, де вигукують гасла, котрі спрямовані проти інших національностей. М.Кононович зазначив, що вони підкорилися рішенню суду і не проводили альтернативні заходи, а “листівки ми розкидували дистанційно”. “Ми навіть не вступали в контакт, тому з нашого боку ніякої провокації стосовно порушення громадського порядку не було”, - вважає він.

Учасники прес-конференції вважають, що правоохоронні органи мають розслідувати ці напади і покарати винних.

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Як повідомляв УНІАН, 3,4 і 5 серпня проходив Всеукраїнський фестиваль української альтернативної музики «Бандерштат». Фестиваль уперше було проведено на Волині у 2007 році, відтоді він став традиційним.

Цьогорічний фестиваль зібрав у Луцьку понад три тисячі учасників. Фестиваль відвідали гості з Києва, Вінниці, Дніпропетровська, Одеси, Полтави, Чернігова, а також з Білорусі та Польщі.