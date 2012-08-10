Голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова проведе зустріч із підприємцями міста Києва

14 серпня 2012 року Голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова проведе зустріч із представниками підприємницьких кіл міста Києва на тему:

«Від фіскального органу до сервісної служби. Поліпшення інвестиційного клімату та рівня інвестиційної активності у столиці».

Захід відбудеться о 10:30 у приміщенні Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (конференц-зала) за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16.

З приводу акредитації представників ЗМІ звертатись до 19.00 години 13 серпня 2012 року за тел. 461-77-30, (067) 236-41-16.