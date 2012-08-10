Білоруська опозиція пропонує не проводити парламентські вибори: нащо

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні на прес-конференції заявив лідер ОГП Анатолій Лебедько.

«Після того, як завершено етап формування виборчих комісій, потрібно називати речі своїми іменами. У нас є псевдовибори до лжепарламенту. І тут постає питання: навіщо нам взагалі такі інститути, які ніхто не обирає, які призначаються, які споживають велику кількість грошей платників податків, які ні за що не несуть відповідальності і які протягом чотирьох років ініціювали тільки один законопроект », - наголосив А.Лебедько .

Він зазначив, що відповідна політична заява вже готова і 13 серпня буде направлена в усі державні установи, в тому числі в Адміністрацію Президента, в уряд і Палату представників Білорусі.

А.Лебедько вважає, що в білоруський парламент можна призначити представників і без виборів, що призведе до величезної економії коштів державного бюджету.

Вибори до Палати представників Білорусі відбудуться 23 вересня.