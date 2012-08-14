Власенко заявляє, що захисників Тимошенко не пустили у лікарню

Сергій Власенко розповів, що коли разом з донькою Ю.Тимошенко повернувся до лікарні після обідньої перерви, їм відмовили у зустрічі, хоча ще зранку заперечень проти відвідин не було.

«Працівники пенітенціарної служби мотивували відмову тим, що у Юлії Тимошенко відбувалася офіційна зустріч. Це неправда», - заявив С.Власенко.

За його словами, колишній Президент Європарламенту Пет Кокс в цей момент тільки заходив до лікарні.

«Пан Кокс намагається розібратися в ситуації, за що ми йому дуже вдячні», - повідомив захисник.