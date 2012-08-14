Власенко заявляє, що захисників Тимошенко не пустили у лікарню
15:27, 14 серпня 2012Політика
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Захисників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка та Євгенію Тимошенко не пускають до приміщення харківської лікарні «Укрзалізниці» на зустріч із підзахисною, заявляє сам Власенко.
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Сергій Власенко розповів, що коли разом з донькою Ю.Тимошенко повернувся до лікарні після обідньої перерви, їм відмовили у зустрічі, хоча ще зранку заперечень проти відвідин не було.
«Працівники пенітенціарної служби мотивували відмову тим, що у Юлії Тимошенко відбувалася офіційна зустріч. Це неправда», - заявив С.Власенко.
За його словами, колишній Президент Європарламенту Пет Кокс в цей момент тільки заходив до лікарні.
«Пан Кокс намагається розібратися в ситуації, за що ми йому дуже вдячні», - повідомив захисник.
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