Священики радять не боятися сьогоднішньої дати

Три шістки, як відомо, вважають символом диявола. Тому сьогоднішнього дня багато хто боїться і чекає від нього неприємностей. Проте оптимістів і скептиків щодо містичної дати також достатньо.

Сьогоднішню дату - 06.06.06 - багато хто вважає містичною і боїться її. Адже три шістки називають "числом звіра" і пов`язують з Антихристом і кінцем світу, про який говориться в Книзі Одкровень. Особливо вразливі люди чекають від сьогоднішнього дня, якщо не всесвітньої катастрофи, то принаймні катаклізмів. Страх підсилює ще і так звана секунда звіра, яка проб`є в 6 годин, 6 хвилин і 6 секунд. Тобто у цей момент на світ зійдуть відразу двічі по три шістки. Проте священики говорять, що немає чого турбуватися.

Преподобний Майкл Ллойд, священик церкви святого Андрія: "6 червня не має ніякого особливого значення. Зокрема, слід пригадати, що дата - 06.06.2006, а не 666. І це не має нічого спільного з Книгою Одкровень вже хоча б тому, що в Книзі Одкровень йдеться про особу з першого століття, а не 21-го".

Та і вчені не прогнозують жодних бід, щодо Антихриста - невідомо. Проте минулого разу, в 1006 році, Бог милував. Єдиний Антихрист, пришестя якого чекають точно - це герой фільму. Сучасні кінематографісти зробили ремейк стрічки 70-х "Омен". Там йдеться про те, як сім`я політика виростила диявола. Прем`єру нової версії призначили на сьогодні - день, в даті якого з`єдналися три шістки.

Джон Мур, кінорежисер: "Ці цифри - феномен, і на них в основному зав`язана фабула фільму. Було б безрозсудно ігнорувати таку можливість розповісти людям про числа, тому ми вибрали цю дату".

Ця дата стане днем народження для багатьох дітей, які з`являться на світ сьогодні. І священики, і атеїсти, і вчені кажуть, що їх батькам не слід думати, що це вплине на долю малюків сильніше, ніж будь-яка інша "звична" дата. А є і ті, хто сприймає її з гумором. У деяких меріях і церквах Європи вишикувалися черги - так багато людей хочуть зробити цей день датою свого весілля.

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