МЗС Польщі звільнило 5 консулів, відкликаних після скандалу в Луцьку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства у відповідь на запит агентства.

"Відкликані консули закінчили співпрацю з MSZ. Це не стосується генерального консула (якого відкликано за брак нагляду за видачею віз - УНІАН)", - відзначили у прес-службі.

У міністерстві також зауважили, що "не знають" випадків засудження остаточним вироком за корупцію польських дипломатів, котрі працювали в Україні.

На тему: Прикордонники: польське консульство у Луцьку було задіяне у торгівлі людьми

Антикорупційне бюро Польщі (Centralne Biuro Antykorupcyjne, CBA), відповідаючи на запит агентства, повідомило, що з часу свого заснування у 2006 році не виявило жодного випадку корупції польських дипломатів, що працюють в Україні.

Прес-секретар відомства Яцек Добжинський повідомив, що справу нелегальної видачі віз у консульствах Польщі в Україні бюро веде з серпня 2011 року, відзначивши, що зараз це розслідування проводиться під наглядом Апеляційної прокуратури у Катовіцах. "На даному етапі прокуратура, як господар справи, можливо, зможе надати додаткову інформацію", - написав він.

Водночас він додав, що СBA виявила два випадки корупції польських дипломатів, котрі працювали у Південній Кореї та Малайзії, котрі отримали хабарі за видачу віз та оренду приміщення на суму від 275 до 800 тисяч євро (за поточним курсом).

Одна із справ стосувалася польського консула в Куала Лумпур, котрий нелегально видавав візи громадянам Бангладешу, Пакистану та Індії за 500-2,5 тисяч євро за візу.

Як повідомляв УНІАН, за даними українських правоохоронців, працівники польського консульства у Луцьку були задіяні у нелегальній видачі віз українським жінкам, котрих вивозили до Німеччини, де їх змушували до заняття проституцією. Зокрема, вони видавали на підставі фальшивих документів польські шенгенські візи, котрі навіть не вносили в офіційний реєстр консульства.

"Візовий скандал у Луцьку" спричинила публікація польського видання Gazeta Polska Сodziennie, котра на початку серпня написала про створення працівниками цього консульства злочинної групи, що займається нелегальною видачею віз та може бути причетною до торгівлі людьми.

За неофіційними даними, ця група, в яку входили також місцеві підприємці, останні два роки продавала довгострокові шенгенські візи за 300-900 євро в той час, як офіційна оплата за їх видачу українцям складає 35 євро.

10 серпня МЗС Польщі оголосив про відкликання свого генконсула у Луцьку та усіх 5-ти візових консулів цього представництва.

Представники прокуратури у Катовіцах повідомляли, що на даному етапі жодному із працівників консульства не висунуто офіційних звинувачень у корупції, зауваживши, що слідство в цій справі продовжене до кінця поточного року.