Янукович дав Шустеру «заслуженого журналіста»

Президент України Віктор Янукович присвоїв генеральному директору товариства «Савік Шустер Студія» Савіку Шустеру звання «Заслужений журналіст України».

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Крім того, звання «Заслужений журналіст України» отримав завідувач відділу творчого об’єднання спортивних програм Національної телекомпанії України Андрій Столярчук. Вони удостоєні звань за високу професійну майстерність у висвітленні спортивних змагань ХХХ літніх Олімпійських ігор у Лондоні, йдеться в указі.

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