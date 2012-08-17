Захист Луценка звернеться до Євросуду

Про це повідомив адвокат екс-глави МВС Олексій Баганець в інтерв’ю УНІАН, яке він дав напередодні сьогоднішнього винесення вироку Ю.Луценку. (УНІАН: сьогодні, 17 серпня, Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка. Раніше, 27 лютого 2012 року, Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) за заволодіння державним майном та перевищення службових повноважень.)

Зокрема, О.Баганець не мав сумнівів, що «суд винесе обвинувальний вирок. Дадуть або два, або два з половиною роки обмеження волі, як просили прокурори. А потім визначать остаточну міру покарання. Бо цей злочин, за який сьогодні судять Луценка, вчинений до винесення вироку по першій справі (за нібито незаконне святкування Дня міліції). Тобто в цій ситуації вони будуть складати не вироки, а будуть складати злочини. Остаточна міра покарання буде визначатися шляхом поглинання меншої міри покарання (тієї, що вони винесуть у п'ятницю за цією справою) більшою мірою (вирок, який був винесений раніше) і буде визначено остаточна міра покарання – чотири роки позбавлення волі. Для нас по сьогоднішній справі вирок не має ніякого принципового значення».

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На прохання прокоментувати рішення Євросуду по першій справі Ю.Луценка, О.Баганець зазначив: «рішення Європейського суду є таким, що констатує порушення права Луценка на свободу та особисту недоторканість, тобто порушення вимог статті шостої Європейської Конвенції з прав людини. І тому Євросуд визнав, що Луценко був незаконно затриманий, незаконно заарештований та незаконно утримувався під вартою. Таке рішення Євросуду є. Але, якби воно було винесено до вступу в силу вироку Печерського районного суду, то це було б підставою для нас звернутися нам до Верховного Суду України з вимогою переглянути рішення судів, на підставі яких Луценко брався під варту та тримався під вартою. А оскільки таке рішення до нас надійшло, коли Луценко вже був засуджений до чотирьох років позбавлення волі, то воно вже не давало підстав до негайного його застосування з вимогою звільнити Юрія з-під варти. Але саме це рішення для нас було потрібно, щоб довести: вже під час досудового слідства по відношенню до Луценка порушені всі права, а саме – право особистої недоторканості та на свободу. І ми це використаємо при зверненні до Вищого спеціалізованого суду з вимогою закрити справу відносно Луценка та звільнити його з під варти. Ми звернулися до Вищого спеціалізованого суду по першій кримінальній справі, по якій він був засуджений».

«Але це - проміжне рішення Європейського суду. Для нас основним стане скарга до Європейського суду про порушення права Луценка на справедливий суд», - зазначив адвокат.

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О.Баганець нагадав, що захист Ю.Луценка подав касаційну скаргу у Вищий спеціалізований суд. «Через три місяці, приблизно, вона пройде цей розгляд. І тоді відбудуться наступні кроки. У Євросуді зараз перебуває ще одна заява Луценка про те, що відносно Луценка застосовувалися тортури, нелюдське ставлення, ненадання належної медичної допомоги. Про таке порушення права людини йдеться у статті 3 Конвенції про права людини».

Далі, зазначив адвокат, «коли в нас на руках вже буде рішення Вищого спеціалізованого суду, і якщо воно нас не задовольнятиме, ми підемо з позовом до Європейського суду. Європейський суд може визнати, що під час розгляду справи судом та винесення вироку було порушено право людини на справедливий суд. За наявності такого рішення Європейського суду у нас з'явиться стовідсоткова підстава звертатися до Верховного суду України з вимогою переглянути всі рішення судів, які виносилися відносно Луценка. У тому, числі і вироку, яким він засуджений до чотирьох років позбавлення волі».