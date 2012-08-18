ЦВК зареєструвала нових кандидатів у народні депутати

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, за партійними списками балотуватимуть 156 представників СПУ. У першій "п’ятірці" – Петро Устенко, Наталія Бондар, Олександр Григор'єв, Ляля Беляєва та Валерій Іващенко (мешканець Білої Церкви, директор групи охоронних компаній "Кобальт").

Соціалістична партія України в одномандатних округах висунула 63 кандидата у депутати. Зокрема, по мажоритарці балотуються колишній лідер СПУ Олександр Мороз (округ № 93, Київська область) та Валентина Семенюк-Самсоненко (округ № 63, Житомирська область).

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Центральна виборча комісія зареєструвала 235 кандидатів у народні депутати від 4 політичних партій у загальнодержавному багатомандатному окрузі.

Зокрема, реєстраційні документи отримали 34 кандидати у депутати від "Руського блоку", 106 - від партії "Рідна Вітчизна", 17 – від Народно-трудового союзу та 78 – від Партії зелених.

ЦВК також зареєструвала 9 кандидатів у депутати, які балотуються в одномандатних округах від "Руського блоку", 7 – від партії "Рідна Вітчизна", 5 – від Української національної асамблеї, а також по одному кандидату від партії "Християнський рух" та "Блокова партія".

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Центральна виборча комісія зареєструвала 58 кандидатів у народні депутати, які балотуються до Верховної Ради шляхом самовисування.

Зокрема, серед кандидатів у депутати – голова Волинської обласної державної адміністрації Борис Клімчук, який балотується в одномандатному окрузі № 22 (Волинська область) та депутат від Партії регіонів Володимир Зубик (округ № 195, Черкаська область).