Найближчим часом в Україні дощі і грози

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних, північних областях та у Криму місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°; у східних областях та південній частині вночі 11-16°, вдень 21-26°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 8-9 червня у східних областях, Приазов”ї та Криму хмарно з проясненнями. Часом дощі, 8 червня місцями сильні дощі, грози, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 8 червня 16-21°, 9 червня 19-24°. На решті території мінлива хмарність. 8 червня місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози, 9 червня без істотних опадів. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°, вдень 18-23°, на півдні до 25°; у західних областях вночі 4-9° тепла, вдень 15-20° (в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°). Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

10-11 червня - вночі переважно без опадів, лише 10 червня у західних та східних областях часом дощ, у Приазов’ї та Криму місцями невеликий дощ; вдень в Україні, окрім південної частини, місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі істотно не зміниться (лише 11 червня у південній частині та східних областях знизиться на 2-4°); вдень поступово підвищиться на 2-4° (починаючи з півдня та сходу країни).

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 7-9°, вдень 20-22°; по області вночі 6-11°, вдень 19-24°.

8-9 червня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 8 червня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.

10-11 червня - вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура суттєво не зміниться, лише вдень 11 червня дещо підвищиться