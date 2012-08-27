Табачник вважає, що Україна пішла не тим шляхом

Україна після здобуття незалежності пішла не тим шляхом, поставивши державу над людиною. Таку думку в прямому ефірі 5 каналу висловив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

«Українська держава в перші роки свого будівництва спробувала піти не тим шляхом. Вона почала будувати державу, в якій первинна держава, державобудівництво, нав’язування певних однакових стереотипів у поведінці, у ментальності, підходах до історії, до ідеології, а вже потім – людина. І от багато в чому цей шанс і не справдився і саме тому люди відчули, що так само, як і в СРСР, був примус», - зазначив міністр.