ЗМІ: Януковичу не вдалося вмовити Путіна

У суботу в Сочі президент України Віктор Янукович провів робочу зустріч з зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Глави держав обговорили питання двостороннього співробітництва після вступу Росії до СОТ, а також торкнулися теми про кооперацію на азіатських ринках. Крім того, пан Янукович зізнався, що Україна хотіла б змінити позиції у відносинах з Росією з газового питання.

Однак, судячи з усього добитися якогось прогресу в цьому болючому для України питанні Віктору Януковичу не вдалося.

Як пише «Комерсант-Україна», посилаючись на джерела в Кремлі, "президенти вельми плідно поспілкувалися, однак говорити, що це (газове) питання вирішене, поки не уявляється можливим".

Високопоставлене джерело в департаменті нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Міненерго також повідомило, що принципових угод у газовій сфері на переговорах Віктора Януковича і Володимира Путіна досягнуто не було.

"У нас була надія на те, що вирішити питання зниження цін на газ вдасться шляхом створення консорціуму на базі газотранспортної системи, але замість цього з боку Росії пролунали ті самі політичні пропозиції про Митний союз", - сказав співрозмовник видання. У Міненерго також відзначили, що цієї зими готуються значно скоротити споживання газу теплоелектроцентралями (ТЕЦ) шляхом їх часткового переведення на вугілля.