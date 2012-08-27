«Бабуся з котом» змінила місце прописки (фото)

Як повідомляє тернопільський портал "Погляд", бігборд зявився на вул. Протасевича, 39 (Збаразьке кільце).

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 серпня у Дніпродзержинську були демонтовані бігборди з фотографією бабусі з котом на руках та підписом «Взнала, що внук голосував за регіони, переписала хату на кота».

15 серпня з'явилася інформація, що автора скандального бігборда Максима Голосного оголосили в розшук, а власниця рекламної площі після "серйозної розмови з високопоставленим чиновником" перебуває в реанімації.

21 серпня під час прес-конференції в УНІАН В.Купрій, який є власником бігбордів у Дніпродзержинську, заявив, що конструкції демонтовані незаконно і висловив обурення відсутністю реакції міліції.