ЗМІ: Архієпископ агітував за кандидата від Партії регіонів (відео)

13:02, 27 серпня 2012
Політика
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Виступаючи перед прихожанами архієпископ зачепив політичну тему.

Архієпископ Рівненський і Острозький Варфоломій

Виступаючи перед парафіянами, архієпископ Рівненський і Острозький Варфоломій висловив переконання, що якщо кандидат від Партії регіонів Анатолій Юхименко переможе на виборах до Верховної Ради, то він буде піклуватися про рідну землю і церкву. Про це повідомляє сайт Громадянської мережі Опора.

24 серпня у Богоявленському соборі міста Острога відбулася святкова літургія в честь мученика Федора. Після служби архієпископ Рівненський і Острозький Варфоломій надав слово для заступника голови Рівненської облдержадміністрації Анатолія Юхименка, який привітав присутніх з святом. Архієпископ, у свою чергу, публічно подякував кандидатові за надану допомогу у відновлені храмів та прокладені дороги до чоловічого монастиря. Згадав владика і про те, що Анатолій Юхименко є кандидатом у народні депутати. Священик привселюдно заявив, що ставши народним обранцем, заступник голови РОДА продовжить піклуватися про людей.

- Нам потрібні такі люди, які піклуються і за нашу державу і за нашу церкву, - сказав владика. - Я думаю, що ми люди віруючі, знаючи те, що Ви уродженець рівненський, живете тут на Рівненщині, якщо будете депутатом Верховної Ради, то Ви будете й надалі піклуватися за свою землю рідну, за свій народ. Бо Ви не позичений будете. Ви не з Донецька там, чи з Одеси. Ви місцевий.

Архієпископ зауважив, що коли прийде час люди підтримають кандидата, а він, ставши народним депутатом, не забуде про храм.

- Я думаю, що наш народ, який бачить труди Ваші, Ваші заслуги перед церквою, підтримає Вас коли прийде такий час, - проповідує священик. - Ну і полагатимемо надію, що ставши депутатом Ви не будете забувати цей храм. Бо тут ще дуже і дуже багато роботи.

На думку спостерігачів ОПОРИ, слова архієпископа можна розцінювати як незаконну агітацію за конкретного кандидата. Згідно статті 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», релігійні організації не мають права вести агітацію за кандидатів під час передвиборчих перегонів. В то й же час, частина 3 статті 68 Закону «Про вибори народних депутатів України» визначає, що повідомлення про підтримку кандидатом у депутати певних заходів або привернення уваги до участі кандидата у цих заходах є політичною рекламою, тобто – агітацією.

Варто відзначити, що не тільки Анатолій Юхименко отримав передвиборчі дивіденди від святкової літургії. Спостерігачі ОПОРИ зафіксували, що перед церковною брамою представники Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» розповсюджували серед прихожан друковані агітаційні матеріали.

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