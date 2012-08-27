75% українців планують піти на вибори (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать презентовані директором Фонду «Демократичні ініціативи» Іриною Бекешкіною результати опитування, проведеного з 10 по 15 серпня Фондом “Демократичні ініціативи” спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з опитуванням, 39,1% респондентів сказали, що обов’язково візьмуть участь у виборах, 35,5 – “скоріше так”, 9,6% заявили, що не збираються брати участі у виборах, ще 6,5% - сказали: “скоріше ні”. Не дали відповіді на запитання – 9,2% опитаних.

За даними дослідження, 57,6% респондентів висловили думку, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, 22,6% - не знають, чи правильно розвивається ситуації в країні, про неправильність сказали 19,7%.

У ході опитування респонденти назвали основні чинники, які визначають їхній вибір. Так, 37% українців, які визначилися з вибором на майбутніх парламентських виборах, обирають ту чи іншу партію через її програму, ідеї та пропозиції. Майже третина опитаних (31,6%) відповіли, що голосуватимуть за партію, оскільки їм «подобаються її лідери», а 17,9% зроблять свій вибір тому, що ця партія «виражає інтереси таких людей, як я». Разом з тим, 16,7% обирають політичну силу, яка «у порівнянні з іншими є «меншим злом», а 15,5% партію гідною вибору, оскільки вона «вже довела здатність ефективної діяльності». Майже стільки ж – 15,1% - голосуватимуть за політичну силу тому, що вона має добрі шанси на перемогу. Лише 1,2% респондентів стверджують, що «обрали цю партію випадково».

Виборцям було також поставлено запитання, наскільки вплине на їхнє голосування те, що деякі партії включили до своїх перших п’ятірок відомих спортсменів та діячів мистецтва. Переважна більшість опитаних (62,5%) заявили, що наявність у списках спортсменів та митців ніяк не вплине на їхній вибір. Для 14,7% це ще більше підвищить привабливість партії, за яку вони і так збиралися голосувати. Разом з тим, кожного десятого виборця це, навпаки, віднадить від голосування за таку партію. І лише 5,1% стверджують, що «це може змінити мій вибір, щоб я проголосував за цю партію».

Опитування проводилося із 10 по 15 серпня в усіх областях України. Було опитано 2009 громадян. Похибка вибірки становить 2,3%.