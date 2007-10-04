Третьяков: широка коаліція неможлива

Кандидат в народні депутати від блоку НУ-НС Олександр Третьяков виступає за створення демократичної коаліції. Про це він заявив журналістам в Києві, повідомляє “Главред” . «Створення широкої коаліції з Партії Регіонів, НУ-НС і БЮТ в сьогоднішніх умовах не тільки неможливе, але і недоцільне, - зауважив Третьяков. – Демократичні сили одержали перевагу на дострокових виборах, і, як і обіцяли виборцям, мають швидко і упевнено сформувати коаліцію і уряд».

Третьяков також повністю підтримує лідерів НУ-НС Юрія Луценка і В`ячеслава Кириленка, а також лідера БЮТ Юлію Тимошенко, які заявили, що всі досягнуті раніше домовленості між НУ-НС і БЮТ мають бути дотримані. «У міжблоковій угоді чітко виписано, що уряд повинен бути сформований за квотним принципом 50 на 50. А посада прем`єра - відійти до БЮТ як переможця серед демократичних сил», - відзначив Третьяков. Кандидат в депутати переконаний, що загальна відповідальність демократичних сил перед виборцями гарантує створення дієздатного і професійного уряду.

В той же час кандидат в депутати заявив, що діалог з Партією Регіонів має продовжуватися на всіх рівнях: «Для внесення змін до діючої Конституції потрібно 300 голосів, і, безумовно, демократична коаліція повинна і шукатиме компроміс з регіоналами. Партія, що отримала підтримку третини виборців, - є не нашими опонентами, а нашими союзниками в питанні об`єднання країни».

Третьяков також упевнений, що однією з перших ініціатив фракцій НУ-НС і БЮТ в парламенті має бути ухвалення закону про опозицію: «Ми живемо за демократичними правилами, і опозиційні парламентські і позапарламентські сили повинні бути наділені правами, що гарантують їм контроль над чистоплотністю влади», - йдеться в заяві.