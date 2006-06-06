Коаліцію гальмує крісло спікера: вибирають серед трьох

Блок Юлії Тимошенко не підтримає Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради, якщо «Наша Україна» запропонує його кандидатуру, сказав представник БЮТ, народний депутат Андрій ШКІЛЬ в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, він зауважив, що сьогодні обговорюються три кандидатури на посаду голови парламенту – від соціалістів Олександр МОРОЗ, від «Нашої України» - Юрій ЄХАНУРОВ і П.ПОРОШЕНКО.

За словами А.ШКІЛЯ, у розв’язанні цього питання полягає основна затримка при створенні коаліції, оскільки питання про прем’єр-міністра уже вирішено і на цю посаду претендує лише лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, а що стосується тексту коаліційної угоди – просування є значне. «Ця частина літературна, вона йде набагато легше, ніж інша частина», - сказав А.ШКІЛЬ.

При цьому А.ШКІЛЬ наголосив, що пропозиція по кандидатурі спікера має виходити від СПУ і «Нашої України».

Водночас, висловлюючи свою власну точку зору, А.ШКІЛЬ зауважив, що найоптимальнішим був би розподіл влади наступним чином: за діяльність Верховної Ради відповідає СПУ, за діяльність уряду – БЮТ, за усі інші складові, у тому числі РНБО – «Наша Україна». «Це було б логічно, але така логіка часом не приймається, і це може дезорганізувати підготовчий процес», - наголосив А.ШКІЛЬ. При цьому він зауважив, що за Президентом залишаються досить вагомі призначення на посади.

Крім того, депутат висловив сподівання, що до кінця тижня питання коаліції буде вирішено. При цьому він заперечив можливість оголошення чергової перерви у роботі парламенту для проведення консультацій.

За словами А.ШКІЛЯ, є дуже багато питань, які необхідно вирішувати. Зокрема, на його думку, до обрання керівництва парламенту Верховна Рада могла б політично підтримати подання Президента про допуск іноземних військ на територію України для участі у навчаннях, яке потім може бути оформлено юридично. «Але ми продемонструємо, що є 226 голосів (депутатів)», - сказав А.ШКІЛЬ. Він також висловив думку, що сьогодні перерва у засіданні парламенту вигідна лише Партії регіонів, оскільки їм вигідний «час безвладдя».