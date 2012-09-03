Між Києвом і Москвою - новий газовий конфлікт

Про це повідомляє "Комерсант-Україна".

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю на переговорах у Москві глава Міненерго Юрій Бойко і голова правління Газпрому Олексій Міллер обговорювали закачування газу в українські ПСГ. Неофіційно співрозмовники видання в Газпромі кажуть, що Україна "знову відмовляється" купити необхідні для Москви обсяги газу для наповнення підземних газосховищ. "Ми наполягаємо на тому, що має бути закачано 25 млрд кубометрів природного газу. Українська ж сторона говорить, що їй достатньо буде і 20 млрд кубометрів, - пояснив співрозмовник в монополії. - Газпромбанк готовий видати кредит для закупівлі додаткового об'єму газу, але Україна не готова на це йти ". Але в українському Міненерго вважають, що резерви газу має формувати і оплачувати сама російська монополія.

Високопоставлене джерело в департаменті нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Міненерго розповіло, що на кінець серпня в ПСГ було накопичено вже 16,1 млрд кубометрів газу. "Ми плануємо закачати ще близько 4 млрд. кубометрів до початку опалювального сезону, - говорить він. - Цього має вистачити для безперебійного транзиту газу в разі, якщо російська сторона не знизить подачу газу, як було цієї зими через холоди в самій Росії". Якщо ж Газпром хоче підстрахувати себе, він може орендувати українські підземні газосховища і зберігати там паливо, оплачуючи оренду українській стороні, відзначає джерело в Міненерго. За його словами, українська сторона не готова йти назустріч Росії в питанні зберігання природного газу в силу того, що домогтися істотних поступок як у питанні зниження цін на газ, так і в питанні відмови Росії від альтернативних маршрутів транзиту палива не вдалося.

Україна вже забезпечувала постачання палива в ЄС за рахунок власних резервів газу. У лютому цього року під час рекордного зниження температури в Європі Газпром щодня поставляв у ЄС лише 300 млн кубометрів газу, а Україна на прохання російської монополії і європейських споживачів відправляла 500 млн кубометрів газу на добу зі своїх ПСГ. Цей газ був оплачений Нафтогазом, а Газпром не лише не компенсував компанії витрати, але навіть звинуватив її в несанкціонованому відборі російського газу. Тоді постраждалою від недопостачання палива стороною виявився Євросоюз. Прес-секретар представництва Євросоюзу в Україні Давид Стулік заявив, що для ЄС важливо, щоб розбіжності між Україною та Росією не привели до небажаних наслідків для європейського ринку і європейських споживачів, але від більш докладних коментарів відмовився.