Американським військовим рекомендовано не виходити за межі Феодосійського санаторію

Керівництво Феодосійського санаторію Міністерства оборони України рекомендувало не виходити за межі санаторію проживаючим у ньому американським військовим, які прибули в Крим для підготовки навчань «Сі Бриз-2006».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив старший офіцер прес-центру командування ВМС України Володимир БОВА.

За словами В.БОВИ, у Феодосії «пішов слух», що два американці, вийшовши за межі санаторію, побилися з місцевими жителями, внаслідок чого потрапили до лікарні. Старший офіцер прес-центру командування ВМСУ заявив, що це не відповідає дійсності. Як сказав В.БОВА, представники інженерного підрозділу корпусу морської піхоти США виходили за межі санаторію в магазин, проте ніяких зіткнень з місцевим населенням не організовували.

Він зазначив, що у зв`язку з появою чуток про бійки за участю американських військових і «агресивною поведінкою» місцевих жителів американцям було рекомендовано не залишати санаторій Міністерства оборони у Феодосії. «Американці сприйняли наше прохання як наказ і не залишають санаторій», - зазначив старший офіцер прес-центру командування ВМС України.

Крім того, В.БОВА повідомив, що всі американські військові, які проживають в санаторії, «чудово поводяться», тоді як феодосійці проявляють агресію до них і вигукують на адресу афро-американських морпіхотинців образи расистського характеру.