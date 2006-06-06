БЮТ визначається, як голосувати щодо відставки Тарасюка і Гриценка

Завтра фракція Блоку Юлії Тимошенко на своєму ранішньому засіданні вирішуватиме, як голосувати в парламенті з питання відставки міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА і міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА, враховуючи, що винесення цих питань на розгляд парламенту ініціює ряд фракцій.

Про це в інтерв`ю УНІАН сказав лідер фракції БЮТ у Київраді Михайло БРОДСЬКИЙ, відповідаючи на запитання, чи визначився БЮТ з цьогоприводу.

“Я знаю, що завтра о 8.30 збиратиметься фракція БЮТ Верховної Ради. І на цьому засіданні фракції прийматимуться рішення про те, як голосувати з яких питань”, - відповів М.БРОДСЬКИЙ.

При цьому він висловив особисто свою позицію: «Якби я був народним депутатом, то голосував би “за” відставку». М.БРОДСЬКИЙ зазначив при цьому, що хтось повинен відповісти за збитки, які понесуть кримські курорти. (За інформацією ряду ЗМІ, спостерігаються масові відмови від раніше заброньованих путівок у Крим через акції протесту проти навчань «Сі-Бриз» під егідою НАТО в Криму).

“Поки що я можу сказати, що треба подумати перед кримським сезоном - я вже не кажу про НАТО, Росію - і пожаліти наш Крим, адже після цього скандалу приїде туристів явно менше. Чиста економіка. Більше нічого. Хтось повинен за це нести відповідальність”, - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, відставку міністра оборони та міністра закордонних справ України ініціював ряд проросійських сил. Звільнення А.ГРИЦЕНКА і Б.ТАРАСЮКА вимагає КПУ, фракція комуністів внесла відповідний проект постанови на розгляд ВР.

Крім того, вчора СПУ закликала президента України Віктора ЮЩЕНКА притягати до відповідальності посадовців, винних в інциденті з проведенням міжнародних військових навчань в Криму, а також звільнити Анатолія ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони України.

Раніше представник БЮТ Андрій ШКІЛЬ заявляв, що немає підстав для відставки міністра оборони і міністра закордонних справ з приводу ситуації у Феодосії.