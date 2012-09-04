На заводі заборонили вхід агітаторам

Як повідомив сьогодні УНІАН помічник голови Правління заводу Роман Лябига, таке "рішення було прийняте з метою ефективного використання робочого часу та своєчасного і безперебійного виготовлення продукції".

„Свого часу ми зустрілися з гострим нерозумінням з боку депутатів міської ради, коли було прийняте незаконне рішення про підвищення орендної плати за землю в кілька разів посеред бюджетного року, що фактично, поставило завод на межу виживання. Численні звернення не давали ніякого результату, бо ніхто з них і не намагався нічого вирішити посеред каденції. То навіщо ми допомагатимемо тим, хто для нас нічого не робить?” – обурюються на заводі.

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У прес-службі заводу заявляють: „Ми надіємося, що кандидати та представники політичних партій з розумінням поставляться до такого рішення, та будуть проводити агітаційну роботу поза територією заводу та у неробочий час”.