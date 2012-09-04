Янукович не прийде на відкриття сесії ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко.

«По-перше всі законодавчі ініціативи, що їх Президент вважає першочерговими для розгляду на цій сесії, сформульовані у відповідних листах і спрямовані до голови Верховної Ради, по-друге, свої бачення перспективи співрозвитку українського суспільства, державності, національної економіки, соціальної сфери, виклики і завдання, що постають перед публічними інститутами і, зокрема, Верховною Радою, Президент сформулював у Щорічному посланні до Верховної Ради, а також під час промови в День Незалежності України», - сказав Ю.Мірошниченко.

Він звернув увагу на те, що участь Президента України у відкритті сесії Верховної Ради не передбачена ні Конституцією, ані законами України.

На думку Ю.Мірошниченко, «остання сесія, починаючи з її відкриття, буде переобтяжена виборчою агітацією і популізмом, що дуже часто нагадує шоу».

При цьому він висловив сподівання, що парламенту вдасться «уникнути ситуації, коли сумлінна законодавча діяльність буде підмінена передвиборчим популізмом і брудним піаром».