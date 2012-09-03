Про порушення на виборах можна буде повідомляти по SMS
14:15, 03 вересня 2012Політика
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КВУ запровадив електронну карту порушень під час виборчої кампанії.
SMS-лінія працюватиме в день виборів
Комітет виборців України із сьогодняшнього дня запровадив електронну карту порушень під час виборчої кампанії.
Про це сьогодні на прес-конфренції в УНІАН повідомив керівник інформаційних проектів КВУ Віктор Килимар.
За його словами, карту розміщено на сайті КВУ, і вона постійно оновлюється в режимі реального часу.
"Інформація про порушення кандидатами в депутати, порушення з боку партій надходить до нас від наших спостерігачів, не перевіряється, а відразу виставляється на карту", - сказав В.Килимар.
За його словами, у день виборів 28 жовтня для швидкого реагування та зручності буде працювати SMS-лінія, по якій можна буде надсилати інформацію до КВУ про виявлені порушення.
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