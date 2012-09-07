Презервативи з іменами депутатів шостого скликання піднялися в небо над ВР
15:36, 07 вересня 2012Політика
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Під стінами ВР провели символічну акцію прощання з нинішнім скликанням, запустивши в небо презервативи з гелієм, підписані прізвищами депутатів.
З депутатами 6-го скликання попрощалися символічно, фото НБН
В акції взяли участь близько 15 осіб, в тому числі і відомі письменники, які писали на презервативах прізвища депутатів діючого складу парламенту, повідомляє НБН.
Наприкінці заходу учасники під пісню «До свиданья наш ласкавый мишка» запустили надувного ведмедя, якого підписали «Міша Ч». За словами організаторів, ця кулька символізувала голосування чужими картками.
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