Собор: підписання "мовного закону" означає дискримінацію українців

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «Українська платформа «Собор».

Як відзначили у партії, в умовах, коли, за даними Асоціації видавців періодичної преси й Асоціації книговидавців, лише 13% книжкового, 30% газетного, 10% журнального ринку становить україномовна продукція, коли на ТБ частка україномовного продукту не перевищує 25%, підписання цього закону означає посилення дискримінації українців на своїй власній землі.

«Насправді цей так званий «закон» – про заохочення зневажання України в Україні. Такі як В.Янукович і його угруповання вважають, що колосальних страждань, яких зазнав український народ, мало, і наш народ винен лише тим, що зберігся на своїй Українській землі» - говориться у заяві.

Українська платформа «Собор» наголошує, що розриваючи інформаційний та освітній простір країни, «влада створює в країні феодальні міні-гетто, з чіткою метою зменшити опір розколотого народу».

В умовах інформаційного суспільства усе це означає практичну підготовку до дезінтеграції країни, впевнені в партії. «Саме цього й прагнуть апологети «русского міра», намагаючись повернути Україну в імперську орбіту», - відзначається у заяві.

Абсолютна більшість положень мовного законопроекту не мають жодного відношення до захисту прав етнічних груп, переконані у партії. «Державні та місцеві службовці опиняться під загрозою судових позовів у разі незадоволення вимог щодо спілкування на більш як десятку мов. Одночасно цілі території перетворюються на освітні «гетто» для дітей і молоді», - наголошує Українська платформа «Собор».

«Спочатку В.Янукович обіцяв, що не буде його поспішного ухвалення, потім обіцяв громадське обговорення, а тепер обіцяє перегляд закону і програму розвитку українській мові. Але ми знаємо ціну таким обіцянкам», - наголошується в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 8 серпня В.Янукович підписав прийнятий Верховною Радою Закон "Про принципи державної мовної політики". Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менше 10% жителів говорять цією мовою.

Ухвалення цього закону на початку липня викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.