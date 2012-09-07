Азаров вважає «посадовим злочином» розголошення інформації із засідання уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав сьогодні в Донецьку на брифінгу, у відповідь на прохання журналістів прокоментувати той факт, що опозиція озвучила для громадськості стенограму недавнього закритого засідання уряду, де нібито прем'єр сказав, що ситуація в економіці погана.

Прем'єр-міністр сказав, що не бачив цієї публікації, і що закритого засідання уряду не було. «Я не бачив цієї публікації. У нас не було закритого засідання уряду, наше засідання є завжди відкритим, на ньому присутня величезна кількість людей», - сказав М.Азаров.

Проте при цьому прем'єр підкреслив: «Я тільки хотів би, щоб ви зробили певну знижку на те, що те, про що йдеться на засіданні уряду, призначене для членів уряду, і зовсім не призначене для того, щоб з цим знайомилася громадськість. І ті, хто це робить (дають інформацію громадськості) вчиняють посадовий злочин».

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня фракції «Наша Україна – Народна самооборона» і «БЮТ-Батьківщина» вимагали заслухати звіт М.Азарова у парламенті про реальну ситуацію в економіці і про вибори в Україні.

А.Яценюк заявив, що 5 вересня на засіданні уряду в його закритій частині прем'єр-міністр нібито сказав, що «справи йдуть дуже погано».

А.Яценюк підкреслив, що це означає, що «уряд приховує реальну ситуацію в Україні і те, що відбувається в економіці». При цьому він нагадав про останні коливання курсу гривні на міжбанку і вважає, що це «надійшов перший сигнал про крах української фінансової системи».

Увечері 6 вересня Верховна Рада України ухвалила рішення 7 вересня не працювати в пленарному режимі. 7 вересня заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявив, що сьогодні Верховна Рада повинна була заслухати інформацію про підготовку і початок нового навчального року і соціально-економічну і фінансову ситуацію в країні. Але, зазначив М.Томенко, уряд «побоявся інформувати про те, що відбувається, і тому було скасовано засідання парламенту в п'ятницю».