Пшонка пояснив, чому він «член команди Януковича»

Суть заяви Генерального прокурора Віктора Пшонки про те, що він є членом команди по виконанню рішень Президента зводилася до того, що він як Генеральний прокурор буде підтримувати Президента, як гаранта Конституції, у проведені правових реформ в державі. Про таке Віктор Пшонка заявив в ефірі ток-шоу «Портрети з Сергієм Дорофеєвим» на «5 каналі».

«Зводилася ця фраза до того, що я розумію як Генеральний прокурор - Президент гарант Конституції, і, природно, я як Генеральний прокурор, який у країні наглядає за точним і однаковим виконанням закону, повинен у цьому підтримувати Президента. Ця фраза була сказана тоді, коли Президент ініціював правові реформи, особливо кримінальної юстиції, і звичайно, як Генеральний прокурор я підтримував і підтримую всі це реформування - от глибина цієї фрази », - заявив Пшонка.