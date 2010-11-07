Генпрокурор назвав себе членом команди Януковича

Нові кадрові призначення в Генеральній прокуратурі України дадуть новий імпульс діяльності відомства.

Таку думку висловив генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА в інтерв`ю телеканалу "Інтер".

"Думаю, що ці два призначення (Рената КУЗЬМІНА - на посаду першого заступника генпрокурора і Михайла ГАВРИЛЮКА на посаду заступника генпрокурора - УНІАН) внесуть новий імпульс, новизну до діяльності керівництва Генеральної прокуратури України. Вважаю це правильним і професійним рішенням", - сказав В.ПШОНКА.

Він також зазначив, що в структурі Генпрокуроратури будуть проводиться зміни, будуть виділені окремі пріоритети діяльності відомства.

За словами В.ПШОНКИ, також змінюватимуться кадри різних рівнів - як у регіонах, так і в центральному апараті.

"Підхід буде єдиний - це високоморальність, професіоналізм, уміння взяти відповідальність на себе й виконати ті завдання, які стоять перед органами прокуратури", - підкреслив генпрокурор.

В.ПШОНКА також запевнив, що, будучи членом команди Президента, він зможе об`єктивно працювати на посаді генпрокурора. "Я - член команди Президента. Президент - об`єктивна людина. Його девіз у житті – рівність усіх перед законом", - зазначив він.