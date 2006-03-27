Вибори мера Кіровограда можуть визнати недійсними

Після підрахунку голосів, вибори міського голови Кіровограда можуть бути визнані недійсними.

Як передає кореспондент УНІАН із такою заявою сьогодні в Кіровоградському прес-клубі виступив кандидат в мери Олександр НІКУЛІН.

За його словами, згідно з неофіційними даними, близько 20 тисяч людей “були підкуплені” Ліберальною партією України та її кандидатом на посаду міського голови Олександром ТАБАЛОВИМ напередодні виборів і ще близько 3 тисяч - безпосередньо в день голосування.

„Існує імовірність, що завдяки таким маніпуляціям, за них проголосує близько 10% виборців, що буде підставою для оскарження результатів”, - зазначив О.НІКУЛІН. Він додав, що повторного голосування не уникнути, якщо кандидат від лібералів виграє вибори.

„Адже ТВК Кіровограда зняла О.ТАБАЛОВА з реєстрації, а СПУ та блок „Наша Україна” готують позови до суду на його неправомірні дії під час виборів”, - розповів О.НІКУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, Територіальна виборча комісія Кіровограда 26 березня близько 22.00 скасувала реєстрацію кандидата на посаду міського голови, директора ЗАТ „Формула смаку” О.ТАБАЛОВА, а також відмінила своє рішення про реєстрацію кандидатів у депутати до міської ради від Ліберальної партії України. Як повідомив член ТВК Кіровограда Андрій КРИВУЛЯК, таким чином комісія задовольнила скаргу представника іншого суб’єкта виборчого процесу – „Блоку Олександра НІКУЛІНА”.

Як було заявлено у скарзі, під час проведення виборів на території майже всіх виборчих дільниць Кіровограда офіційними спостерігачами від різних політичних сил було зафіксовано те, що частина виборців, які проголосували, виходили з дільниць, підходили до автомобілів з позначкою „Преса. Формула смаку” та отримували кошти в якості винагороди за відданий голос за О.ТАБАЛОВА.

О.ТАБАЛОВ звинувачення на свою адресу відкидає. Він заявив, що 250 позаштатних працівників корпоративної газети його підприємства „Формула смаку” виконували на дільницях контролюючу функцію.