Тюремники кажуть, що співкамерниця Тимошенко сама напросилася на інтерв'ю

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ДПтС.

«Державна пенітенціарна служба України інформує, що заяви захисника засудженої Ю.Тимошенко Сергія Власенка про начебто психологічний тиск чи інші незаконні дії стосовно засудженої Ю.Абаплової з боку працівників Качанівської виправної колонії та пенітенціарної служби в цілому є неправдивими, відверто провокаційними і спрямованими на дискредитацію пенітенціарної системи», - сказано у документі.

У зв’язку з цим ДПтС повідомляє, що дозвіл на проведення інтерв’ю з Ю.Абапловою журналістам одного з інформаційних агентств було надано у відповідності до вимог діючої нормативно-правової бази та на підставі офіційного запиту самої редакції.

Крім того у пенітенціарній службі наголосили, що бажання поспілкуватися з журналістами неодноразово виловлювала сама Ю.Абаплова, звертаючись з цього приводу до керівництва колонії.

«Тому, враховуюче особисте бажання засудженої Ю.Абаплової та наявність офіційного запиту на проведення такого інтерв’ю, дозвіл на його організацію було надано у відповідності до вимог чинного законодавства», - підкреслюється у заяві ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, на брифінгу у Харкові С.Власенко заявив, що пенітенціарна служба сфальсифікувала інтерв'ю Ю.Абаплової.

«Цю людину Юлію Абаплову після інциденту 20 квітня цього року, коли Юлію Володимирівну брутально побили, примушували дати свідчення, що це вона побила Тимошенко. Після відмови Юлії Абаплової це зробити її кинули в карцер з обмеженим доступом протягом 5 місяців», - сказав С.Власенко.

Захисник наголосив, що має прямі докази фальсифікації інтерв’ю колишньої співкамерниці Ю.Тимошенко. «Я маю прямі докази фальшування вчорашнього інтерв’ю, я знаю абсолютно чітко, що її примушували сказати те, що вона вчора сказала, але навіть при цьому ця мужня людина не сказала нічого», - наголосив захисник.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.