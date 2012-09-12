Табачник запевнив росіян, що з українською мовою все добре

Про це міністр сказав в ефірі радіостанції «Голос Росії» в програмі «Розмова з Костянтином Косачовим».

«На мою думку, державна мова на Україні почувається благополучно, адже в жодному регіоні ніхто ніколи не скасовував державних стандартів. Всі діти, які одержують і базову, і повну середню освіту обов'язково здають державну атестацію з української мови, української літератури. В усіх університетах України є курс "Українська мова як ділова мова" залежно від професії», - сказав Д.Табачник.

При цьому він вважає, що багато проблем в Україні виникають у зв'язку із зайвим, гіпертрофованим захопленням державними символами.

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«Ми намагалися зробити людину для держави, вона має, зобов'язана співати гімн, любити тільки свою землю, любити Конституцію, розмовляти тільки державною мовою, і це нав'язувалося вчорашніми ідеологами партійних часів, письменниками, які звикли до дармових величезних тиражів за рахунок державних замовлень», - заявив міністр.

На думку Д.Табачника, через те, що «людину підганяли під державу», виникло багато проблем, населення значної частини регіонів, молодь почуваються не дуже комфортно.

«Мені здається, що останні кілька років уряд, створений Президентом Віктором Януковичем, намагається зробити гуманітарну політику значно ліберальнішою, менш детермінованою, менш нав'язуваною державою, тому це комусь не подобається», - сказав він.

Д.Табачник також зазначив, що в Україні ведеться багато дискусій у зв'язку з набуттям чинності закону про мови.

«Мені здається, що ці «страшилки» надумані людьми, які належать до національно-патріотичного, прямо кажучи, націоналістичного, табору. Коли починають сперечатися про новий закон про мову, я завжди запитую опонентів: будь ласка, стаття, параграф, де хоча б одним рядком ущемляється українська мова на користь будь-якоїсь іншої», - заявив він.

Він зазначив, що мовний закон намагаються подати як якесь посилення позицій російської мови.

«Я кажу, що це просто нормалізація ситуації, це відхід від нав'язування державою стереотипів, які не прижилися в багатьох регіонах України», - заявив міністр.

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При цьому він додав, що всі діти, які вчаться угорською, молдавською, румунською, словацькою і російською мовами, в повному обсязі вивчають українську літературу, українську мову і складають підсумкові іспити, а потім - державну підсумкову атестацію.