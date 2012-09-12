Власенко розповів, як з нього тюремники мало не зняли штани

Заява Пенітенціарної служби щодо обмежень побачень Юлії Тимошенко із захисниками прямо суперечить Кримінально-виконавчому кодексу, де чітко зазначено, що ДПтСУ не має таких повноважень. Про це в ефірі «5 каналу» заявив захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко.

«Була заява Пенітенціарної служби про те, що вони обмежать зустріч Юлії Тимошенко із захисниками. Частина 3 статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу: кількість і тривалість таких побачень, мається на увазі побачень із захисниками, необмежена. Закон каже – необмежена, а Пенітенціарна служба каже – а ми обмежимо», – заявив Власенко.

Власенко також розповів, що під час останнього відвідання Тимошенко, під час проходження контролю, представник Пенітенціарної служби запропонував йому зняти штани.

«Сьогодні була дуже цікава ситуація, коли мені запропонували зняти ремінь, і можливо, зняти брюки. На моє запитання – чим це регламентовано, не шановний мною представник Пенітенціарної служби сказав: знаєте, у нас є наказ, я кажу – можна його номер, реквізити, дату, це секретний наказ – мені сказали – ви його зможете отримати потім, у Качанівський колонії», – розповів Власенко.