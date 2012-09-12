Адвокат Луценка каже, що екс-міністра намагаються ізолювати від захисників
Фомін заявляє, що таємницю спілкування адвоката і підзахисного порушують.
Екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка намагаються ізолювати від захисників.
Про це повідомив адвокат Ігор Фомін в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи той факт, що профілактична комісія Менської колонії розгляне на своєму засіданні поведінку Луценка.
"Вони спробували перше: ізолювати Юрія Луценка від його захисників. Вони поставили між нами скло", - уточнив він.
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Коментуючи зауваження, що в інших країнах із засудженими також спілкуються через скло, адвокат уточнив: "Ніколи між адвокатом та засудженим не буває скла. Це між відвідувачами і засудженим".
"Можуть людину прикувати, залишити в клітці, але ніколи адвокат з клієнтом не спілкується через скло. Тому, що в цьому випадку спілкування відбувається через телефонний апарат і автоматично прослуховується. Як я буду з Луценком взагалі готувати якісь документи, коли я бачу його через скло?", - уточнив Фомін.
"Порушується поняття адвокатської таємниці", - резюмував він.