Адвокат Луценка каже, що екс-міністра намагаються ізолювати від захисників

Екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка намагаються ізолювати від захисників.

Про це повідомив адвокат Ігор Фомін в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи той факт, що профілактична комісія Менської колонії розгляне на своєму засіданні поведінку Луценка.

"Вони спробували перше: ізолювати Юрія Луценка від його захисників. Вони поставили між нами скло", - уточнив він.

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Коментуючи зауваження, що в інших країнах із засудженими також спілкуються через скло, адвокат уточнив: "Ніколи між адвокатом та засудженим не буває скла. Це між відвідувачами і засудженим".

"Можуть людину прикувати, залишити в клітці, але ніколи адвокат з клієнтом не спілкується через скло. Тому, що в цьому випадку спілкування відбувається через телефонний апарат і автоматично прослуховується. Як я буду з Луценком взагалі готувати якісь документи, коли я бачу його через скло?", - уточнив Фомін.

"Порушується поняття адвокатської таємниці", - резюмував він.

Українська правда