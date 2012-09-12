Азаров зустрівся з прем'єр-міністром Туреччини

23:19, 12 вересня 2012
Політика
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров зустрівся з прем’єр-міністром Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання співпраці між Україною та Туреччиною, шляхи збільшення товарообігу, активізацію у культурній, науковій та туристичній сферах.

«Наші відносини розвиваються динамічно. І Україна розвивається динамічно» – зазначив Реджеп Тайіп Ердоган.

 

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