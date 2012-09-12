Азаров зустрівся з прем'єр-міністром Туреччини

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання співпраці між Україною та Туреччиною, шляхи збільшення товарообігу, активізацію у культурній, науковій та туристичній сферах.

«Наші відносини розвиваються динамічно. І Україна розвивається динамічно» – зазначив Реджеп Тайіп Ердоган.