Азаров зустрівся з прем'єр-міністром Туреччини
23:19, 12 вересня 2012Політика
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров зустрівся з прем’єр-міністром Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом.
Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання співпраці між Україною та Туреччиною, шляхи збільшення товарообігу, активізацію у культурній, науковій та туристичній сферах.
«Наші відносини розвиваються динамічно. І Україна розвивається динамічно» – зазначив Реджеп Тайіп Ердоган.
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