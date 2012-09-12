Розкрите подвійне вбивство, здійснене через вкраденого собаку
Співробітники Кодимського РВВС Одеської області затримали трьох жителів райцентру Котовськ, які причетні до подвійного вбивства, здійсненого на ґрунті сварки через вкраденого собаку.
Про це повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.
Як уточнили в міліції, «автомобіль ВАЗ-2101 з останками двох людських тіл всередині був знайдений на початку поточного тижня поряд із лісовим масивом на межі Котовського і Кодимського районів. Встановивши, що машина належала 34-річному лісничому із села Тимкове, правоохоронці незабаром також з'ясували, що власник відправився з односельцем у свою останню поїздку з трьома знайомими, раніше судимими жителями Котовська».
Коли одного із зловмисників затримали, він не став приховувати, що «вбивству передував відпочинок на природі з розпиванням алкоголю». Під час відпочинку між котовчанами і двома жителями сіла Тимкове виникла суперечка з приводу нібито вкраденого лісничим собаки, яка швидко переросла в бійку. При цьому, один із затриманих дістав ніж і наніс двом селянам низку тілесних ушкоджень, не сумісних з життям.
Як було встановлено, з метою приховати сліди злочину подільники (35, 29 і 18 років) вивезли тіла убитих на автомобілі лісничого на польову дорогу, де облили бензином і підпалили.
Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, зараз проводяться слідчі дії з встановлення ступеня причетності кожного з підозрюваних до тяжкого злочину.