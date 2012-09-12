Розкрите подвійне вбивство, здійснене через вкраденого собаку

Про це повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в міліції, «автомобіль ВАЗ-2101 з останками двох людських тіл всередині був знайдений на початку поточного тижня поряд із лісовим масивом на межі Котовського і Кодимського районів. Встановивши, що машина належала 34-річному лісничому із села Тимкове, правоохоронці незабаром також з'ясували, що власник відправився з односельцем у свою останню поїздку з трьома знайомими, раніше судимими жителями Котовська».

Коли одного із зловмисників затримали, він не став приховувати, що «вбивству передував відпочинок на природі з розпиванням алкоголю». Під час відпочинку між котовчанами і двома жителями сіла Тимкове виникла суперечка з приводу нібито вкраденого лісничим собаки, яка швидко переросла в бійку. При цьому, один із затриманих дістав ніж і наніс двом селянам низку тілесних ушкоджень, не сумісних з життям.

Як було встановлено, з метою приховати сліди злочину подільники (35, 29 і 18 років) вивезли тіла убитих на автомобілі лісничого на польову дорогу, де облили бензином і підпалили.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, зараз проводяться слідчі дії з встановлення ступеня причетності кожного з підозрюваних до тяжкого злочину.