Порошенко: Україна може увійти до числа лідерів світової економіки за 10 років

Про це міністр економічного розвитку України Петро Порошенко заявив у ході дискусії «Майбутнє світової економіки» на 9-й Ялтинській щорічній зустрічі YES.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі YES.

«Якщо раніше світом правили країни, які мають нафту і газ, то в найближчому десятилітті лідерство перейде до «країн зерна і води» - тобто, до країн з великими продовольчими ресурсами і розвиненим агросектором. І тут Україна знаходиться в унікальному становищі», - заявив П.Порошенко.

Однак, все залежить від того, як Україна скористається цією перевагою, підкреслив міністр: «Багато що залежить від того, як ми підвищимо довіру інвесторів, як ми підвищимо продуктивність праці». Ключовими завданнями для України міністр вважає створення комфорту для інвесторів, забезпечення права власності, боротьбу з корупцією, дотримання верховенства права. «Головне - коли інвестор приходить в Україну, він повинен почуватися безпечно і комфортно», - зазначив П.Порошенко.

Нагадаємо, 9-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом» проходить з 13 по 16 вересня 2012 р. в Лівадійському палаці Ялти.