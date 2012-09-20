Посол України запросив на вибори спостерігачів НАТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі місії Україні при НАТО, про це посол заявив 18 вересня під час участі в засіданні Ради євроатлантичного партнерства.

“І.Долгов наголосив, що участь спостерігачів від Парламентської Асамблеї НАТО дасть їм можливість вкотре пересвідчитися у неухильному дотриманні керівництвом Української держави зобов’язань щодо проведення вільних та чесних виборів і, таким чином, відданості спільним цінностям, на яких базується співпраця України з Північноатлантичним альянсом”, - йдеться в повідомленні.

В ході засідання також було обговорено імплементацію резолюції Ради безпеки ООН „Жінки, мир і безпека” та внесок Парламентської Асамблеї НАТО у розбудову відносин Альянсу з країнами-партнерами.