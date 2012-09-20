Лідер КПУ пропонує розвивати флот і суднобудування

Про це він заявив у Миколаєві, виступаючи в прямому ефірі телеканалу ТАК-ТВ.

«Пільги суднобудуванню - це само собою зрозуміло, - сказав П.Симоненко. - Перше, з чого потрібно почати - розробити програми розвитку торгового флоту і підтримки Військово-морських сил ЗС України. Це мають бути спеціальні програми. Ми маємо для цього ресурс».

За його словами, це дасть можливість для відновлення потенціалу суднобудівних підприємств, зокрема, підприємств Миколаївської області.

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«Це дасть можливість саме через державну програму підтримати науковців, а також тих, хто готує фахівців для суднобудування, підтримати підприємства, дати можливість мати державне замовлення металургам, енергетикам, радіоелектронній промисловості. Я переконаний, що саме ця програма надасть поштовх до того, щоб ми відновили потенціал і розвивали прекрасний регіон - Миколаївську область», - сказав П. Симоненко.