Автор одіозного законопроекту наполягає на своєму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

В.Журавський підкреслив, що цей законопроект є його власною точкою зору, і попросив журналістів не позбавляти його права законодавчої ініціативи.

Зокрема, перед цим журналісти та представники журналістських організацій, присутні на засіданні робочої групи, закликали не дискутувати щодо законопроекту, а просто зняти його з розгляду парламентом.

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Один з журналістів запропонував представнику Президента в парламенті, народному депутату Юрію Мірошниченку, який заявив, що він проти законопроекту, зареєструвати в парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення вище зазначеного законопроекту у першому читанні.

Разом з цим Ю.Мірошниченко зауважив, що в Партії регіонів не було дискусії з приводу цього законопроекту, і тому він не може озвучити позицію партії, але пообіцяв це зробити, як тільки вона з’явиться.

За результатами засідання на голосування було винесено проект рішення робочої групи про рекомендацію парламенту скасувати законопроект. За це рішення проголосували 5 членів групи. В основному вони представляли журналістські організації. Водночас керівник групи, прес-секретар Президента Дарія Чепак зауважила, що на сьогоднішній зустрічі була відсутня більша частина членів групи, і тому голосування продовжиться в електронній формі.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2012 року Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект № 11013 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)». Автор законопроекту - народний депутат В.Журавський - пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтями 145-1 та 145-2, якими встановлюється кримінальна відповідальність за такі діяння, як наклеп та образа.